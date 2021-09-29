Премьер-министром Японии стал политик, назвавший Курилы исконной японской землей 1 29.09.2021, 10:54

фото: РИА НОВОСТИ

Ранее он занимал должность министра иностранных дел.

Японский министр иностранных дел Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов "исконной территорией Японии" и высказался за продолжение переговоров с РФ по вопросу заключения мирного договора.

В Японии завершились выборы нового главы правящей партии, который станет премьер-министром страны. Победу одержал бывший министр иностранных дел Фумио Кисида, сообщает агентство Kyodo (перевод — РБК).

Во втором туре он обошел «министра вакцинации» (так японские СМИ называют должность министра по делам административной реформы, который отвечает за кампанию по вакцинации. — РБК) Таро Коно.

Изначально на пост главы правящей Либерально-Демократической партии, которая имеет большинство в парламенте, претендовали четыре кандидата: двое мужчин и двое женщин. Кроме Кисиды и Коно за должность боролись бывшая министр внутренних дел и коммуникаций Санаэ Такаичи и заместитель генерального секретаря партии Сэйко Нода.

В первом туре никто из кандидатов не набрал необходимого для победы большинства голосов, причем Кисида опережал Коно всего на один голос. Бывший глава МИД получил 256 голосов, его ближайший соперник — 255, пишет Kyodo. Такаичи набрала 188 голосов и Нода — 63.

Во втором туре, когда борьба шла между Кисидой и Коно, первый набрал 257 голосов, второй — 170.

Кисида занимает должности в федеральном правительстве с 2000-х годов. В правительстве Ясуо Фукуды с 2008 года он отвечал за вопросы, связанные с делами потребителей и безопасностью продуктов, затем — за науку и технологии. В 2012 года, в правительстве Синдзо Абэ, он занял должность министра иностранных дел, покинул ее в 2017 году.

Фумио Кисида на этой должности запомнился тем, что назвал южную часть Курильских островов исконной территорией Японии требовал переговоров с РФ по вопросу заключения мирного договора.

Это вторая попытка Кисиды возглавить партию, год назад на сентябрьских выборах он уступил пост Есихидэ Суге.

О том, что Суга уйдет в отставку, стало известно в начале сентября. Премьер-министр пояснял, что решил сосредоточиться на борьбе с COVID-19, а совместить это с предвыборной деятельностью у него бы, по его мнению, не получилось. Срок полномочий премьера истекает в сентябре и он решил не участвовать в выборах.

Суга уходит на низшей точке своей популярности в Японии — в начале августа рейтинг одобрения его работы достиг уровня 28%. Это произошло в том числе на фоне распространения коронавируса среди спортсменов и работников Олимпийских Игр, а также среди населения страны.

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