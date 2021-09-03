Андрей Санников: Лукашенко не контролирует ситуацию в стране 4 3.09.2021, 11:06

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Андрей Санников

Переговоры властей с представителями демократических сил с участием рабочих лидеров — это то звено, которого недоставало.

Могут ли забастовки изменить ситуацию в стране? Пойдут ли власти на прямые переговоры с участием рабочих лидеров? Будет ли усилено давление на режим Лукашенко, если в Беларуси начнется забастовка? Как на рабочий протест отреагирует Россия? Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

— Андрей Олегович, белорусская революция длится уже больше года. Как бы вы оценили состояние противоборствующих сторон?

— Понятно, что революция сейчас в иной фазе из-за того, что преступники у власти пытаются держаться за свои кресла с помощью репрессий. Естественно, что люди ищут формы протеста, которые не связаны с прямой конфронтацией. Это нормально и правильно. Главное — протест не задушен, более того он вышел в новые области, приобрел сильное международное измерение. В Беларуси каждый день проходят партизанские акции. Очень важно, что проходят они под нашим флагом, который символизирует не только протест, но и независимость, и государственность Беларуси.

Киберпартизаны — это тоже протест. Поддержка белорусов за рубежом — тоже поддержка протеста.

Весь белорусский народ желает одного: скорейшей смены власти, чтобы жить нормальной жизнью. Это было главной целью протестов, которые начались год назад, и это желание только укрепилось.

— А в каком состоянии находится режим Лукашенко?

— Можно говорить о группе людей, которые захватили власть в стране, а не о режиме. Режима, которые долгие годы контролировал ситуацию (прежде всего — в экономике), уже не существует. Cитуацию Лукашенко не контролирует, он контролирует только силовиков, которых науськивает на репрессии против мирных граждан.

Они пытаются загнать людей в стойло, но этого уже не получится. Несмотря на репрессии, люди становятся свободными, а противостоят им как раз рабы, обслуживающие хозяина.

— Вы активно выступали за реальные экономические санкции против режима Лукашенко. Сегодня мы видим, что ограничительные меры привели к тому, что международные партнеры отказываются от работы с белорусскими предприятиями. Как это влияет на ситуацию в Беларуси?

— Санкции — это поддержка требований людей об изменении политической системы в Беларуси, санкции — это инструмент помощи политзаключенным. Первым требованием, связанным с санкциями, является освободить, всех, подчеркиваю, политзаключенных в Беларуси.

Я не только сейчас, но и ранее призывал к санкциям против режима Лукашенко. Если бы их то и дело не снимали, если бы в 2015 году не приняли решения о прекращении действия санкций в отношении группы преступников, то я уверен, что сегодня не было бы такой ужасающей ситуации. Диктатуру надо останавливать на раннем этапе, а не давать ей поднимать голову.

— Белорусские рабочие выставили ряд требований к белорусским властям и объявили предзабастовочное состояние в Беларуси. Как вы оцениваете эту инициативу?

— Оцениваю положительно. То, что рабочие выступили с таким призывом, означает, что они хорошо понимают ситуацию в стране. Не будет в Беларуси ни у кого возможности жить и работать, если этот режим будет сохраняться.

Для рабочих, которые считали, что лучше потерпеть, но получить хоть маленький, но гарантированный заработок, этот унизительный элемент привлекательности исчез. Заработки будут все ниже, а прав все меньше.

Я считаю, что очень правильно выдвинуты требования прямых переговоров с представителями демократических сил с участием рабочих лидеров. Пожалуй, это то звено, которого недоставало, чтобы сложилась картина выхода из кризиса, в который Лукашенко завел страну. Из таких ситуаций обычно бывает два выхода: убийство диктатора его окружением (Чаушеску в Румынии) или же прямые переговоры о смене власти и проведение честных выборов (Польша и Чехословакия).

— Какими вы видите эти переговоры? В какой форме они должны проходить?

— Подступы к этим переговорам уже наметились, а в каких-то аспектах они уже и ведутся, хотя и не прямые. Основные требования белорусского народа хорошо известны: освобождение всех политзаключенных и проведение новых выборов. Все это и есть главный предмет переговоров.

Насколько я понимаю, с этим нет никаких расхождений ни у демократически настроенных лидеров, ни у активистов, ни у народа в целом. Эти цели поддержаны всем белорусским обществом. Именно на эти цели направлены и санкции. Ведь санкции вводятся для того, чтобы ситуация изменилась, а ситуация бескровно может измениться после проведения переговоров о новых выборах.

Что касается формы проведения переговоров, то их много. Я обратил внимание, что в обращении рабочих речь идет о прямых переговорах, это правильно. Считаю, что должны быть именно прямые и прозрачные переговоры, а не имитация и закулисные договоренности.

Я выступаю за очные и прямые переговоры, которые проходили бы не в Беларуси, а, например, в Вене, чтобы обеспечить безопасность всех участников. Проходить они должны по конкретным вопросам повестки, выдвинутой народом.

Вот на это нужно делать ставку. Речь не может идти о сохранении режима или его остатков, а об изменении политической системы, проведении честных выборов.

— Как вы считаете, стоит ли ожидать еще более мощного международного давления на режим, если в Беларуси начнется забастовка? Как будет действовать Россия?

— Россия пока пытается ловить рыбку в мутной воде, она не действует как серьезный игрок, к сожалению, а ищет, где бы поживиться. Я вижу, что там как не было понимания нашей ситуации и значения нормальной Беларуси для России, даже в нынешнем ее недемократическом состоянии, так и нет.

Россия пока идет в фарватере капризов Лукашенко, хотя и вынуждена обсуждать проблему Лукашенко с мировыми лидерами. Как раз забастовка может подтолкнуть ее включиться не только в обсуждение, но и в поиски решения этой проблемы.

Я думаю, что здесь Запад и демократические страны, особенно учитывая те конфликты, которые на границах раздувает Лукашенко, должны занять лидирующие позиции, вводить серьезные санкции, пока не будут выполнены наши требования.

На выполнение этих требований как раз и можно выйти через переговоры.

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