В Германии водительские права можно будет обменять на годовой проездной билет на автобус 1 3.09.2021, 11:56

Обычно такой билет стоит 620 евро.

Власти Любека (Германия) предложили автовладельцам обменять свои водительские права на бесплатный годовой билет на автобус. Обычно такой билет стоит 620 евро, пишет «Евро пульс».

Тем самым в городе надеются уменьшить количество частного транспорта и улучшить качество воздуха.

Чтобы получить бесплатный проездной, придется навсегда распрощаться с правами. Поэтому мэрия рассчитывает, что в программе в основном примут участие пожилые жители Любека.

Обменная кампания начнется в следующем году и будет действовать в течение трех лет.

Многие европейские города повышают привлекательность общественного транспорта. Так люди будут меньше пользоваться личными автомобилями. Например, в Праге автобусы и метро не берут плату за проезд в дни, когда в городе смог. В Париже общественный транспорт стал бесплатным для детей до 18 лет (так родители будут реже подвозить детей до школы на машине), в Брюсселе сделали бесплатным проезд для молодежи до 25 лет. А в Люксембурге вообще отменили плату за проезд.

Программа улучшения качества воздуха действует во всем Евросоюзе. Согласно ей, к 2030 году выбросы легковых автомобилей должны сократиться на 37,5%, а грузовиков – как минимум на 30%.

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