Путин объявил о создании офшора на Курилах 1 3.09.2021, 13:42

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Курилы станут уже третьим российских офшором.

Президент России Путин официально дал зеленый свет созданию офшорной зоны на Курильских островах, пишет finanz.ru. На пленарном заседании Восточного экономического форума в пятницу Путин объявил о «беспрецедентном» наборе налоговых льгот, который должен создать лучшие во всей Азии условия для работы бизнеса.

«Полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога. Причем на 10 лет», - заявил Путин, добавив, что речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают в регионе, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников.

«Для таких компаний будут установлены и пониженные страховые взносы в размере 7,6%, так же на 10 лет. Кроме того, на всей территории Курильских островов будет действовать режим свободной таможенной зоны, то есть ввозить товары, оборудование и вывозить готовую продукцию будет проще и удобнее», - перечислил президент.

По его словам, в рамках этой зоны также не будет взиматься НДС, «пока товар не покинет территорию Курил».

При этом режим будет распространяться не на все виды деятельности.«Исключение составит работа посредников, производство подакцизных товаров, добыча и переработка углеводородов, а также вылов ценных водных биоресурсов, - пояснил Путин. - Понятно, потому что это и так высокодоходные виды деятельности, высокодоходный бизнес».

«Нам нужно создавать здесь конкурентные условия для работы наших партнеров. А это значит, что действующие здесь параметры налоговой нагрузки, стоимости заемного капитала, скорости и качества государственных услуг для бизнеса должны быть глобально конкурентоспособными, как я только что сказал. Лучшими, не лучше, а лучшими во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе», - сказал президент РФ.

Курилы станут «по сути дела российским офшором», заявил 16 августа полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Я уверен, что такой преференциальный толчок развитию островов будет услышан и российскими предпринимателями, и нашими соседями. Мы очень надеемся, в течение ближайших пяти лет, я уверен в том, что мы почувствуем опережающую динамику развития Курильских островов. Мы их просто освоим», - сказал Трутнев.

Курилы станут третьим российских офшором вслед за специальными административными районами (САР), созданными на острове Русский в Калининграде и на острове Октябрьский во Владивостоке.

Первые два оказались «потемкинской деревней»: в них зарегистрировалось всего 40 резидентов, да те «не обеспечивают реального присутствия», жаловался «Известиям» в начале года источник в правительстве.

Компании стали резидентами островов лишь на бумаге, не инвестируют в развитие территорий САР и ограничиваются формальными взносами минимальной суммы. К примеру Калиниградская область собрала со своего ошфора менее 0,5% налоговых доходов бюджета.

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