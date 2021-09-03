Экс-чиновников, многодетных и спортсменов будут лишать пенсий за особые заслуги 4 3.09.2021, 19:37

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У режима совсем туго с деньгами.

Чиновники ввели изменения по пенсиям за особые заслуги перед страной. Теперь их можно лишиться, если совершить преступления и деяния, которые наносят вред государственным интересам, нацбезопасности. Новшества коснутся в том числе экс-чиновников, некоторых многодетных матерей и спортсменов. Ранее власти лишили почти 90 человек воинских и специальных званий: для тех, кто получает военную пенсию, потеря этого звания означает, что сумма выплат уменьшится, пишет zerkalo.io.

4 мая Синепалый подписал указ о лишении 86 человек воинских и специальных званий, а 6 мая их список был опубликован на Национальном правовом интернет-портале. На данный момент все эти люди уже уволены. Однако для тех, кто получает военную пенсию, лишение звания означает, что сумма выплат уменьшится

Бb>Кто может получить пенсию за особые заслуги

Среди тех, кто может претендовать на пенсию за особые заслуги, значатся бывшие чиновники, которые занимали высшие госдолжности, члены правительства, председатели облисполкомов и Мингорисполкома. Матери девяти и более детей и награжденные одной из госнаград за материнство (орденом Матери, медалью «Медаль материнства», орденом «Материнская слава», орденом «Мать-героиня») также могут получить такие выплаты. Белорусам, у которых есть три и больше орденов, тоже возможно получить пенсию за особые заслуги.

Некоторым спортсменам также могут назначить такие выплаты — победителям и призерам Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских игр, чемпионам мира и Европы.

Одно из главных условий, чтобы получить такую пенсию, — отсутствие судимости.

Что изменили по пенсиям за особые заслуги

Чиновники подробно прописали, за что могут лишить пенсий за особые заслуги. Раньше среди причин, по которым могли забрать такие выплаты, значилось несколько пунктов: совершение преступления, лишение госнаград и недостоверные или необоснованные данные, по которым назначили такую пенсию. При этом при лишении ордена или медали (кроме юбилейной), которые были основанием для повышения за особые заслуги, — пенсии снижается.

Сейчас же в список причин, по которым могут лишить пенсии за особые заслуги,

прописали преступления и деяния, которые наносят вред государственным интересам, нацбезопасности. «Ходатайство о прекращении выплаты пенсии за особые заслуги лицу, совершившему деяние, наносящее вред государственным интересам, национальной безопасности, возбуждается органами (организациями), ходатайствовавшими об установлении такому лицу пенсии за особые заслуги», — поясняют чиновники.

Нынешние изменения предусмотрены постановлением правительства № 505. Новшества заработают с 4 сентября.

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