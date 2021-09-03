На «Гродно Азот» аварийная ситуация в цеху «Аммиак-3» 7 3.09.2021, 21:16

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Рабочие призывают срочно остановить цех.

По графику остановка на ремонт через неделю. Но сейчас образовался сильный пропуск парогазовой смеси с 40% водорода и 10% метана в одной из подъемных труб печи первичного риформинга. Температура смеси 820°С, давление около 3 МПа, передает «Стачком Азота».

– Серьезная штука, но в режиме секретности цех останавливать запретили, при этом персоналу запретили ходить рядом по одному (из-за существующей угрозы жизни), хотят дотянуть до плановой остановки... Но устаревшее оборудование не согласно с такими указаниями и трещина разошлась еще больше, уже 1/4 трубы разрезана.

Кто возьмет на себя ответственность в случае ЧП? Ляшенко или Силивоник? Останавливайте цех, идиоты (Л и С это к вам обращение, будьте мужиками хоть в этой ситуации), хватит рисковать жизнью людей! - призывает стачком.

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