Польша получит 34,5 миллиарда евро на развитие сельского хозяйства 2 3.09.2021, 22:53

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Об этом заявил Еврокомиссар по сельскому хозяйству.

Европейский комиссар по сельскому хозяйству и развитию села Януш Войцеховский сообщил, что в рамках единой сельскохозяйственной политики Европейского союза Польша получит 34,5 миллиарда евро, что более чем на 4 миллиарда евро больше, чем первоначально предполагалось, передает «Радио Польша».

Януш Войцеховский подчеркнул, что до конца года страны Евросоюза должны подготовить программы по использованию денег на нужды сельского хозяйства.

«На данный момент страны-члены готовят стратегические планы в рамках единой сельскохозяйственной политики ЕС. Каждая страна должна представить до конца года стратегический план, в котором будет изложена концепция того, как будут использованы эти средства, которые получит каждая страна; на какие цели, на какие программы. Я постоянно слежу за всеми планами. Я думаю, что польское сельскохозяйственное ведомство движется в правильном направлении. Созданы все условия для того, чтобы у Польши был очень хороший стратегический план в рамках единой сельскохозяйственной политики», - сказал еврокомиссар.

Часть средств из единой сельскохозяйственной политики ЕС Польша получит в рамках Национального плана восстановления. Он предусматривает, среди прочего, выделение 2 миллиарда евро на развитие сельскохозяйственной переработки. Это должно значительно сократить путь польской сельскохозяйственной продукции от производителей до конечных потребителей.

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