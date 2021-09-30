До перестрелки с КГБ Андрей Зельцер сообщил в милицию о ломящихся в дверь бандитах 18 30.09.2021, 7:35

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андрей зельцер

Минчанин позвонил в 102.

До перестрелки в квартире дома № 29 на улице Якубовского, которая унесла жизни двух человек, открывший стрельбу по сотрудникам КГБ Андрей Зельцер звонил в милицию. Об этом 29 сентября сообщили члены инициативы экс-силовиков.

В специальном эфире независимого телеканала «Белсат» бывший сотрудник Генеральной прокуратуры, а ныне член инициативы экс-силовиков ByPOL Олег Талерчик сообщил:

— Мы знаем точно, что Андрей Зельцер обратился по службе 102 и потребовал помощи органов внутренних дел, сообщив, что неизвестные ломятся в его квартиру. По его вызову выехала группа задержания департамента охраны.

— Яны выехалі, але нічога не зрабілі? Ніяк не разблакавалі дзверы і нічога не паведамілі яму? — уточнил журналист.

— Ну, проникновение произошло раньше, чем, наверное, доехала эта группа задержания, — ответил Талерчик.

В инициативе белорусских экс-силовиков подтвердили, что, по данным их источников внутри системы, в день трагедии из квартиры, где проживал Зельцер, дважды звонили в 102.

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