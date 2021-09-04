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Пятый пакет санкций ударит по компаниям, причастным к экспорту мигрантов через Беларусь

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  • 4.09.2021, 10:17
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Пятый пакет санкций ударит по компаниям, причастным к экспорту мигрантов через Беларусь

С такой инициативой выступает Литва.

Новый пакет может коснуться тех госкомпаний, которые, по мнению Вильнюса, причастны к «экспорту мигрантов».

С такой инициативой выступает Литва. Там считают, что к схемам переправки мигрантов из Ирака и Турции через Беларусь причастна , в частности, туркомпания «ЦентрКурорт», передает Officelife.

Новый пакет санкций будет обсуждаться министрами иностранных дел ЕС на этой неделе. Это произойдет во время неформальной встречи избранных, поэтому окончательные решения не будут приняты в ближайшие дни.

Напомним, Европейский союз ввел уже четыре пакета санкций в отношении белорусских чиновников, бизнесменов и компаний.

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