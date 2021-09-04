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Боррель выступил с жестким заявлением в адрес Лукашенко

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  • 4.09.2021, 10:26
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Боррель выступил с жестким заявлением в адрес Лукашенко

Евросоюз усилит охрану своих восточных границ.

Восточные границы Польши и Литвы с Беларусью в контексте миграционного кризиса необходимо поддерживать как границы Европы, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он обвинил Лукашенко в том, что он создал напряжение на границах, и выразил готовность помочь соседним странам ЕС, сообщает официальный сайт дипломатии ЕС.

«У нас была возможность с осуждением заявить, что этим летом режим Лукашенко цинично пользовался мигрантами и беженцами, чтобы создать напряжение на наших восточных границах, так как границы Литвы и Польши — это европейские границы… Министры выражают солидарность с Литвой, Латвией и Польшей и готовы принять все меры поддержки, если ситуация продолжит ухудшаться»,— сказал Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи глав МИДов.

Боррель напомнил, что во время миграционного кризиса на границе Испании с не входящим в ЕС Марокко воспринимал испанскую границу как европейскую. «Сейчас настало время сказать: границы Литвы и Польши на востоке Европы — это еще и границы Европы»,— сказал он.

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