закрыть
4 сентября 2021, суббота, 12:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Талибы заявили о захвате стратегически важного района в Панджшере

  • 4.09.2021, 12:03
  • 1,332
Талибы заявили о захвате стратегически важного района в Панджшере
Фото: Reuters

При этом значительные силы боевиков попали в засаду.

Стратегически важный район Хиндж и район Аннаба в афганской провинции Панджшер перешли под контроль талибов, заявил представитель "Талибана" Билал Карими.

"Последние новости гласят, что Хиндж, самый стратегический район Панджшера, и район Аннаба недалеко от столицы провинции также были полностью захвачены, осталось только главное здание района Абшар", – приводит его слова РИА Новости.

По данным источника информагентства со стороны талибов, ночью силы сопротивления в Панджшере заявили боевикам о намерении сдаться, но, когда те попытались войти в провинцию, попали в засаду.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что "Талибану" удалось установить контроль над провинцией, которую контролируют противники радикального движения. Однако силы сопротивления опровергли заявления о сдаче территории.

В августе движение "Талибан" активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. В настоящее время Панджшер остается единственной провинцией, которая неподконтрольна боевикам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»
Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип