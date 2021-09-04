Талибы заявили о захвате стратегически важного района в Панджшере
- 4.09.2021, 12:03
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При этом значительные силы боевиков попали в засаду.
Стратегически важный район Хиндж и район Аннаба в афганской провинции Панджшер перешли под контроль талибов, заявил представитель "Талибана" Билал Карими.
"Последние новости гласят, что Хиндж, самый стратегический район Панджшера, и район Аннаба недалеко от столицы провинции также были полностью захвачены, осталось только главное здание района Абшар", – приводит его слова РИА Новости.
По данным источника информагентства со стороны талибов, ночью силы сопротивления в Панджшере заявили боевикам о намерении сдаться, но, когда те попытались войти в провинцию, попали в засаду.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что "Талибану" удалось установить контроль над провинцией, которую контролируют противники радикального движения. Однако силы сопротивления опровергли заявления о сдаче территории.
В августе движение "Талибан" активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. В настоящее время Панджшер остается единственной провинцией, которая неподконтрольна боевикам.