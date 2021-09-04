На российские банки произошла масштабная кибератака 1 4.09.2021, 12:09

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Возникли проблемы с картами и с переводами через систему быстрых платежей.

Российские финансовые институты 2 сентября подверглись мощной DDoS-атаке, у некоторых крупных банков возникли проблемы с проведением платежей и обслуживанием карт. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на финансовом рынке.

По данным Downdetector, 2 сентября с 19:00 до 22:00 с перебоями в работе сервисов столкнулись Альфа-банк, ВТБ и Сбербанк. По другим банкам у сервиса информации нет.

Источник «Коммерсанта» сообщает, что основной проблемой стал сбой у провайдера Orange Business Services, через которого идет значительная часть трафика крупных банков. Проблемы у банков из-за этого возникли с картами и с переводами через Систему быстрых платежей.

В банках подтвердили, что у их провайдеров произошел сбой. В Orange Business Services заявили, что центр мониторинга киберугроз компании с 9 августа круглосуточно фиксирует атаки на клиентов из сферы финансов. Для этого использовались емкостные атаки типа Amplification и атаки с использованием зашифрованных протоколов (HTTPS).

В компании Qrator Labs отметили, что Amplification-атаки направлены на каналы связи, а атаки уровня HTTPS — на сами приложения.

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