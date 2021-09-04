«Стачком Азота»: Аварийная ситуация на «Гродно Азот» до сих пор не решена 4 4.09.2021, 18:51

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На трубопроводе с взрывоопасной смесью - трещина.

- Вчера мы писали об опасной ситуации на «Гродно Азот», вызванной трещиной на трубопроводе с взрывоопасной смесью. Так вот к этому моменту она не прекращает расти, - пишет «Стачком Азота».

Взрывоопасная смесь водорода и метана может взорваться в любой момент. "Госпромнадзор" халатно закрывает глаза на проблему ставящую под угрозу жизни людей. Пытающиеся выжать максимум лукашенковские вампиры плевать хотели на "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" и на людей. Ну а начальники смен боятся внеплановой остановки и дрожащими руками передают адскую эстафету каждые 12 часов.

Вот опусы сопротивляющейся стачке гнилой заводской администрации (далее - мафия) осенью 2020 года:

«В Ионаве погибли люди. Только благодаря слаженной работе персонала и аварийно-спасательных служб эту катастрофу удалось локализовать. Хранилища жидкого аммиака являются трансграничными объектами опасности, ведь в результате аварии на них токсичное облако может распространиться на глубину 30-40 километров. Представляете, какие это масштабы воздействия на окружающую среду?!

Да, это самый критичный вариант развития событий, который ни в коем случае нельзя допустить, ведь мы отвечаем за жизнь работников предприятия и горожан. Люди в городе даже до конца не понимают, что такое «Азот» и насколько он опасен в случае катастрофы».

Это было голой манипуляцией мафии, когда год назад на заводе работало на 400 специалистов больше с многолетним стажем. А сейчас помимо того, что авария может стать неконтролируемой так и компетентных в таких ситуациях людей куда меньше.

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