Силы сопротивления в Панджшере заявили о ликвидации 600 талибов 4.09.2021, 19:40

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Более тысячи боевиков были захвачены или сдались.

Представитель афганских сил сопротивления в провинции Панджшер Фахим Дашти сообщил об уничтожении сотен талибов, пишут РИА Новости.

"Около 600 террористов "Талибана" были ликвидированы в разных районах Панджшера с утра. Более тысячи боевиков "Талибана" были захвачены или сдались", — написал Дашти в Twitter.

По его словам, у боевиков возникли трудности с поставками из других провинций.

СМИ сообщают, что наступление талибов замедлилось из-за минирования дорог.

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