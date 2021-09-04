Силы сопротивления в Панджшере заявили о ликвидации 600 талибов
- 4.09.2021, 19:40
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Более тысячи боевиков были захвачены или сдались.
Представитель афганских сил сопротивления в провинции Панджшер Фахим Дашти сообщил об уничтожении сотен талибов, пишут РИА Новости.
"Около 600 террористов "Талибана" были ликвидированы в разных районах Панджшера с утра. Более тысячи боевиков "Талибана" были захвачены или сдались", — написал Дашти в Twitter.
По его словам, у боевиков возникли трудности с поставками из других провинций.
СМИ сообщают, что наступление талибов замедлилось из-за минирования дорог.