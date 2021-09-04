В Черногории прошли протесты перед инаугурацией нового главы православной церкви 4.09.2021, 22:10

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Черногорцы выступают за образование православной церкви, отдельной от сербской.

В субботу в бывшей столице Черногории Цетине участники протеста соорудили баррикады из шин и камней накануне инаугурации нового главы Сербской православной церкви в Черногории. Об этом со ссылкой на АР передает svaboda.org.

Церемония, запланированная на воскресенье в Цетине, вызвала гнев противников сербской церкви в Черногории, провозгласившей независимость от соседней Сербии в 2006 году.

В субботу сотни протестующих столкнулись с полицией в Цетине и на короткое время сняли металлическое ограждение вокруг монастыря, где должна состояться инаугурация митрополита Иоанникия. Черногорское государственное телевидение RTCG сообщило, что протестующие прорвали полицейскую блокаду на въезде в Цетине и забросали их камнями с криками «Это Черногория!» и «Это не Сербия!».

Черногорцы остаются глубоко разделенными относительно связей своей страны с соседней Сербией и с Сербской православной церковью, которая является главным религиозным институтом страны. Около 30% из 620 тысяч жителей Черногории считают себя сербами.

Тысячи людей протестовали в прошлом месяце, требуя, чтобы инаугурация состоялась в другом месте. Церковь отказалась менять свои планы.

С тех пор как Черногория отделилась от Сербии, черногорцы, выступающие за независимость, выступают за образование православной церкви, отдельной от сербской.

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