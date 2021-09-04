Одежду британского бренда ASOS больше не будут доставлять в Беларусь
- 4.09.2021, 22:27
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Это связано с санкциями ЕС.
Магазин британской одежды и косметики бренда ASOS больше не будет доставлять свои товары в Беларусь. Эту информацию подтвердили zerkalo.io в техподдержке площадки.
Сейчас на сайте интернет-магазина невозможно выбрать Беларусь в качестве страны доставки. Журналисты поинтересовались в техподдержке почему.
«К сожалению, доставки в Беларусь на данный момент нет. На случай, если доставка возобновится, то информацию вы увидите на нашем сайте», — ответили нам.
Сitydog.by пишет, что они также обратились в службу поддержки и спросили, в чем дело. Там ответили: «В связи с санкциями ЕС мы больше не можем доставлять заказы в Беларусь, к сожалению».