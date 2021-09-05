Меган Маркл и принц Гарри запросили встречу с королевой 5 5.09.2021, 8:29

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Решение пары вызвало шок у некоторых людей при дворе Елизаветы II.

Принц Гарри и Меган Маркл запросили аудиенцию у королевы Елизаветы II, чтобы познакомить ее с правнучкой принцессой Лилибет.

Об этом сообщает The Sun.

Источник издание отметил, что решение пары вызвало «шок» у некоторых людей, «учитывая, через что они заставили пройти Елизавету II в этом году».

Журналисты сообщили, что британская королева в данный момент не ответила на просьбу, хотя и хотела бы увидеть правнучку.

Во дворце считают, что встреча может состоятся, не смотря на все обстоятельства.

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