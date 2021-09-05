«Панджшер сдаваться не будет, а талибам будет сложно его взять» 5.09.2021, 10:31

Фото: Reuters

Бывший афганский дипломат спрогнозировал развитие ситуации на севере страны.

Бывший посол Афганистана в Казахстане, политолог Азиз Арианфар в интервью currenttime.tv прогнозирует затяжные бои в Панджшерском ущелье между талибами и силами северного сопротивления и подчеркивает, что талибам все еще не удается ни сформировать правительство, ни наладить работу госструктур в Афганистане.

Пока госаппарат почти не работает, учителя и госслужащие четвертый месяц не получают зарплату, недовольство населения талибами растет. Смогут ли исламисты разрешить военный и политический кризис в стране и как?

– Прежде всего, как вы оцениваете перспективу переговоров между представителями "Талибана" и Панджшерского сопротивления в Душанбе?

– Они вполне возможны. Но точно сказать тяжело. Если талибы будут учитывать те поражения, которые они понесли за последние дни, если это повлияет на их позицию – это одно дело. Но сейчас позиция "Талибана" вряд ли будет меняться, так что в ближайшей перспективе очень сложно предсказать, что произойдет.

– То есть вы сомневаетесь в том, что эти переговоры в принципе могут состояться?

– Теоретически возможно, что дело дойдет до каких-то политических переговоров или решения проблемы. Но судя по позиции, которая у талибов есть сейчас, я очень сомневаюсь в этом на данный момент. Но теоретически это, конечно, возможно.

– Давайте все-таки гипотетически представим, что эти переговоры в Таджикистане состоятся. Какие выгоды может приобрести Таджикистан и лично президент Эмомали Рахмон, если вот такие переговоры состоятся?

– Вы знаете, давайте вещи называть своими именами. Афганистан сейчас находится под оккупацией Пакистана. Кабул находится под контролем террористической организации "Хаккани", это международно признанная сеть. Именно они у власти. А что касается талибов, то они с "Хаккани" союзники, но у них очень серьезные разногласия и у них разные источники финансирования.

Сеть "Хаккани" финансируется Саудовской Аравией, а талибы в основном сидят в Кандагаре и в Дохе и финансируются Катаром. И у них есть очень серьезные клановые расхождения. В основном сеть "Хаккани" из клана Гильзай, а те талибы, которые сидят в Кандагаре, это в основном представители клана Дуррани (Абдали).

Конечно, им договориться очень сложно. Во-первых, они между собой не могут разобраться, кто будет занимать позицию лидера "Талибана". В том числе потому, что до сих пор неизвестно, жив или нет лидер "Талибана" мулла Хайбатулла Ахундзада. Если он мертв, тогда опять-таки будет под большим вопросом, кто будет занимать пост правителя правоверных.

А что касается организации каких-то переговоров между талибами и представителями так называемого Северного альянса, то это сейчас очень тяжело предсказать. Потому что талибы однозначно претендуют на полный контроль власти в Афганистане. И они вряд ли согласятся даже на какие-то формальные сдвиги.

– Как вы полагаете, чем вообще может завершиться противостояние вокруг Панджшерского ущелья? Масуд-старший в свое время не согласился сложить оружие до самой своей гибели. Есть ли шанс, что Масуд-младший поменяет оружие на бумагу с договором?

– Я думаю, что военные действия будут продолжаться. Панджшер ни в коем случае сдаваться не будет, а талибам будет очень сложно взять военным путем ущелье Панджшер. Там очень сложная география, тем более что скоро наступает зима. Если Панджшер простоит еще месяц, тогда талибы ни в коем случае не смогут его взять.

И даже если они его возьмут, они могут не выдержать партизанских действий, которые будут организованы против них. Опыт показывает, что советские войска тоже неоднократно пытались завоевать ущелье Панджшер. И, конечно, они могли полностью его занимать, но потом все равно вынуждены были отступать. Поэтому военного решения этой проблемы нет.

Но с другой стороны, панджшерцы тоже вынуждены расширять географию своего положения, потому что сейчас они в окружении. И они будут вынуждены еще несколько провинций взять под свой контроль.

Но, конечно, ситуация в Афганистане сейчас очень сложная, прежде всего экономически. Американцы заблокировали все счета Афганистана, это больше 9 миллиардов долларов. В Центральном банке Афганистана вообще денег нет. Международное сообщество сейчас прекратило финансовую поддержку "Талибана".

Я слышал, что Термез (город на границе Узбекистана и Афганистана – НВ) тоже сейчас закрыт. Импорт зерна и муки из Казахстана тоже временно приостановлен, как и экспорт нефтяных продуктов. Государство в Афганистане практически не действует: вакуум власти, вакуум легитимности. И у талибов, конечно, очень тяжелое положение: государственный аппарат практически не работает, учителя и государственные служащие четвертый месяц не получают заработную плату. И, конечно, недовольство растет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».