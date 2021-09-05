Силы сопротивления в Панджшере выбили талибов из района Парьян 5.09.2021, 12:58

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Фото: AFP

Сторонники Ахмада Масуда вернули контроль над территорией.

Представитель сил сопротивления в афганской провинции Панджшер Фахим Дашти заявил, что силы сопротивления вернули контроль над высокогорным районом Парьян в восточной части этой провинции, РИА Новости.

Ранее представитель движения "Талибан" Билал Карими заявлял, что талибы захватили Парьян, крупнейший район провинции. По его словам, под контроль талибов перешли четыре района - Шутал, Аннаба, Парьян и Хиндж. Он добавил, что талибы продвигаются к центру провинции. В то же время источник во Фронте сопротивления опроверг РИА Новости информацию о захвате Парьяна.

"Район Парьян провинции Панджшер был полностью очищен от талибов. По меньшей мере тысяча террористов оказались заблокированы. Все боевики были ликвидированы, окружены или захвачены бойцами сопротивления в процессе бегства и отступления. Большинство пленных являются иностранцами, в основном пакистанцы", - написал Дашти в своем аккаунте в Twitter.

В начале августа движение "Талибан" активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США, который завершился в ночь на 31 августа. Единственной неподконтрольной "Талибану"* провинцией оставался Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане", что талибы решили начать военную операцию против "Фронта сопротивления" в Панджшере после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом. Россия обсуждала с талибами ситуацию вокруг Панджшера и дала четкий сигнал о необходимости мирного решения.

В пятницу представитель талибов Билал Карими заявил, что Панджшер перешел под контроль "Талибана"*. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что все бойцы сопротивления в Панджшере захвачены талибами, а вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер сопротивления Ахмад Масуд бежали. Однако позднее Салех опроверг заявление талибов о захвате региона, отметив, что сопротивление продолжается, а сам он не покидал страну, а остается в Панджшере.

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