Военные задержали президента Гвинеи 2 5.09.2021, 16:32

2,448

Представитель военных заявил о роспуске правительства.

Президент Гвинеи Альфа Конде задержан устроившими госпереворот военными. Местные издания распространили фото захваченного главу страны.

Представитель военных, устроивших переворот, заявил в видеообращении о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ страны

Напомним, сегодня в 6 часов утра в Калум (префектуру регионе Конакри) вошла колонна автомобилей с солдатами. В городе и в окрестностях Конакри была слышна сильная стрельба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».