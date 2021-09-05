Военные задержали президента Гвинеи

Военные задержали президента Гвинеи2
- 5.09.2021, 16:32
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Представитель военных заявил о роспуске правительства.
Президент Гвинеи Альфа Конде задержан устроившими госпереворот военными. Местные издания распространили фото захваченного главу страны.
Представитель военных, устроивших переворот, заявил в видеообращении о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ страны
Напомним, сегодня в 6 часов утра в Калум (префектуру регионе Конакри) вошла колонна автомобилей с солдатами. В городе и в окрестностях Конакри была слышна сильная стрельба.