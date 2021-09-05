В одной из российских колоний произошел бунт

В одной из российских колоний произошел бунт1
- 5.09.2021, 16:56
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Сотрудники переведены на работу в усиленном режиме.
В России в хабаровской колонии строгого режима ИК-14 подняли бунт после конфликта между заключенными, сотрудничающими с администрацией, и заключенными, живущими по воровским «понятиям», сообщает
В колонию ввели спецназ УФСИН, сотрудники переведены на работу в усиленном режиме.
Погибли двое заключенных. В тяжелом состоянии госпитализированы пять человек.
Как сообщил источник, близкий к происшествию, конфликт между «красными» (поддерживающими администрацию) и «черными» (живущими «по понятиям») начался еще несколько дней назад.