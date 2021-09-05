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В одной из российских колоний произошел бунт

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  • 5.09.2021, 16:56
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В одной из российских колоний произошел бунт

Сотрудники переведены на работу в усиленном режиме.

В России в хабаровской колонии строгого режима ИК-14 подняли бунт после конфликта между заключенными, сотрудничающими с администрацией, и заключенными, живущими по воровским «понятиям», сообщает

«Газета.ру».

В колонию ввели спецназ УФСИН, сотрудники переведены на работу в усиленном режиме.

Погибли двое заключенных. В тяжелом состоянии госпитализированы пять человек.

Как сообщил источник, близкий к происшествию, конфликт между «красными» (поддерживающими администрацию) и «черными» (живущими «по понятиям») начался еще несколько дней назад.

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