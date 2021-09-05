Политолог о санкциях против режима Лукашенко: Перекрытие транзита стало бы чувствительной мерой 5.09.2021, 17:40

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Фото: Delfi

Это могло бы принудить белорусские власти к переговорам.

Политолог Дмитрий Болкунец в своем Telegram-канале прокомментировал готовящийся новый пакет санкций против режима Лукашенко:

– Наиболее чувствительной мерой могло бы стать полное перекрытие всего транзита грузов, которые следует через территорию Беларуси. Если бы европейские политики были способны к решительным мерам, то именно закрытие транзита вместе с другими жесткими мерами способно было бы принудить Лукашенко отпустить всех политических заключенных и сесть за стол переговоров о форматах и сроках новых выборов. Европа пока ограничивается полумерами.

Объем транзитных перевозок через Беларусь в сообщении Китай – Европа – Китай за 2020 год по БЖД проследовало более 550 тыс. контейнеров. Из них объем транзита по маршруту Китай – Европа составил почти 70% и по маршруту Европа-Китай – 30%.

По БЖД ежемесячно курсируют до 500 транзитных контейнерных поездов. Главную роль в перевозках играет успешно работающий транспортно-логистический терминал Колядичи, где организована консолидации и обработка контейнерного потока из Китая, а также в обратном направлении - из регионов Беларуси с дальнейшим следованием в Китай организованными поездами.

Альтернатив белорусскому транзиту нет.

Железная дорога Украины изношена. Ее восстановление и создание логистических терминалов аналогичным белорусским потребует времени и денег.

Балтийское направление не стоит рассматривать всерьез, так как перевалочные мощности сопоставимые с белорусскими, придется создавать с нуля.

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