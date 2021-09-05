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В Черногории продолжаются протесты из-за интронизации митрополита Сербской церкви

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  • 5.09.2021, 18:01
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В Черногории продолжаются протесты из-за интронизации митрополита Сербской церкви

Сербскую церковь обвиняют в продвижении интересов Белграда.

В Черногории вспыхнули протесты против интронизации митрополита Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия, сообщает BBC. Несколько человек пострадали, несмотря на протесты, церемония началась, пишет liga.net.

Интронизация высшего представителя СПЦ в Черногории проходит в Цетинском монастыре. За день до нее протестующие с криками "Это Черногория", "Это не Сербия" перекрыли баррикадами все дороги к Цетине, Иоанникий и патриарх СПЦ Порфирий были доставлены в монастырь на вертолете.

Протестующие видят в интронизации Иоанникия в Цетинском монастыре, который находится в исторической столице Черногории Цетине, расширение влияния СПЦ и попытку ввести Черногорию в "сербский мир". В Цетине, помимо резиденции черногорского митрополита СПЦ, расположена и резиденция Черногорской православной церкви.

Сегодня утром, 5 сентября, между протестующими и полицией произошли столкновения. Журналисты сообщают, что протестующие бросали в полицейских коктейли Молотова, бутылки и петарды. Полиция применила слезоточивый газ.

Черногорское телевидение сообщило о четверых пострадавших демонстрантах, местные СМИ сообщают, что один из протестующих задержан.

СПЦ остается самой большой церковью в Черногории, но ее обвиняют в продвижении интересов Сербии. Президент Черногории Мило Джуканович утверждает, что СПЦ пытается подорвать независимость страны.

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