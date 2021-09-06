Байден поздравил евреев всего мира с праздником Рош ха-Шана 6.09.2021, 17:23

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Джо Байден

Приверженцы иудаизма празднуют наступление 5782 года.

Президент США Джо Байден поздравил еврейские общины США, Израиля и всего мира с праздником Рош ха-Шана, еврейским Новым годом, передает «Голос Америки».

По словам президента, этот праздник – время осмыслить прошедший год и задаться вопросами, выходящими за пределы личной веры: «Кем я хочу стать? Какого рода нацию мы хотим создать? Какой мир мы хотим построить?»

«Рош ха-Шана – это подтверждение того, что каждый из нас по воле нашего Создателя и в силу нашей общей человеческой сущности наделен способностью преодолевать разрыв между миром, который мы видим, и миром, к которому мы стремимся», – заявил Байден.

«Мы добились значительного прогресса в этих усилиях, но впереди предстоит еще много работы. Защитить себя и друг друга от вируса исключительно редкой опасности. Восстановить экономику, которая дает возможности всем американцам. Не давать прибежища ненависти и открыто и убежденно высказываться против антисемитизма, где бы и как бы он ни проявлялся. Подтвердить нашу крепчайшую связь с государством Израиль», – подчеркнул президент, пожелав всем празднующим счастливого 5782 года.

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