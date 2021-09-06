Поставки нефти из России в Беларусь упали после санкций 6.09.2021, 17:27

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Что происходит с товарооборотом между странами?

С июня снизились объемы экспорта российской нефти в Беларусь, сообщают эксперты Евразийского банка развития. По их мнению, это будет сдерживать рост товарооборота между странами.

Сейчас во взаимной торговле наблюдается перекос в сторону российского импорта: соседи за первое полугодие поставили нам товаров почти на 3,1 миллиарда долларов больше, чем мы экспортировали в Россию. Zerkalo.io pассказывает, что происходит с товарооборотом между странами и почему могли упасть поставки нефти.

— По данным Федеральной таможенной службы России, прирост экспорта из России в Беларусь в основном обеспечили поставки нефти, черных металлов, пластмассы и изделия из них. Увеличение объемов белорусского импорта в Россию главным образом было связано с поставками средств наземного транспорта, электрических машин и оборудования, — отмечают в ЕАБР.

Тем временем в товарообороте между странами, судя по данным Белстата, наметился существенный перекос. В январе–июне Россия поставила в Беларусь на 3 миллиарда 48,6 миллиона долларов товаров больше, чем наша страна на российский рынок. Это рекордно отрицательное сальдо по внешней торговле Беларуси.

Однако перекос в торговле с РФ во втором полугодии может чуть выправить ситуация с поставками российской нефти.

— По оценкам ЕАБР, с учетом снизившихся с июня объемов экспорта нефти в Беларусь взаимная торговля стран превысит прошлогодний уровень не менее чем на 10%, составив около 34 миллиардов долларов по итогам 2021 года, — отмечают эксперты ЕАБР.

Нефть — одна из основных позиций, которые РФ поставляет на наш рынок, и снижение объемов может отразиться на общих показателях российского экспорта в нашу страну.

Почему могли упасть поставки российской нефти в Беларусь

С 3 июня США возобновили санкции в отношении нескольких белорусских предприятий, в том числе «Нафтана». Ранее прогнозировалось, что из-за этого ряд российских нефтяных компаний могут отказаться от поставок нефти на этот НПЗ, опасаясь последствий санкций США.

Во второй половине июня сообщалось, что график экспорта нефти Россией в июле–сентябре не предусматривает поставок на «Нафтан». При этом они запланированы на Мозырский НПЗ — 2,36 миллиона тонн. Во втором квартале были предусмотрены поставки на оба завода — по 2,25 миллиона тонн.

В компании «Транснефть» позже заявили, что работают лишь по заявкам российских нефтяных компаний на транспортировку, на третий квартал заявок на белорусский завод нет.

На данный момент неизвестно, поставляется ли в третьем квартале на «Нафтан» российская нефть.

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