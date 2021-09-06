Porsche показал гоночный автомобиль будущего 6.09.2021, 18:54

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В движение полноприводный Mission R приводят два электрических мотора.

Компания Porsche представила концептуальный спорткар под названием Mission R. Публичный дебют новинки состоялся на автосалоне IAA в Мюнхене. В самой компании объяснили, что прототип служит для демонстрации дизайна и технологий, которые будут применяться в будущих гоночных автомобилях марки, передает РБК.

Передняя светодиодная оптика новинки выполнена в стиле Taycan, В свою очередь, задняя светящаяся полоса напоминает о 911. Также машина получила огромное регулируемое антикрыло, диффузор и боковые пороги. Кузов машины выполнен из пластика с усилением из натуральных волокон. Длина автомобиля составляет 4,33 метра, а ширина — 1,99 метра

В салоне спорткара появилось сразу несколько дисплеев. Так, между спицами руля установлен экран, который отображает во время гонки всю необходимую информацию о трассе и самом автомобиле. Монитор над рулевой колонкой служит для вывода изображения с боковых камер, а также с центральной камеры заднего вида. Сенсорный дисплей справа от сиденья служит для отображения биометрических данных пилота. Дополнительные камеры в салоне обеспечивают возможность трансляции прямо по время гонки.

В движение полноприводный Mission R приводят два электрических мотора. Суммарная мощность машины — 1100 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает у спорткара всего 2,5 секунды. Максимальная скорость — 300 км в час.

Фото: Porsche

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