Денег у «Беларуськалия» осталось на три дня 6 7.09.2021, 7:41

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Калийный гигант готовится к последствиям санкций.

25 июня ЕС заявил о вводе секторальных санкций против нефтяной и калийной отраслей Беларуси. Под запрет не попала самая объемная категория удобрений с содержанием хлористого калия от 40 до 62%, но попали трехкомпонентные, содержащие азот, фосфор и калий (NPK). В связи с этим цеха по производству тукосмесей и комплексных удобрений на 1 и 3 рудоуправлениях ОАО «Беларуськалий» были перепрофилированы под отгрузку галита - пищевой, кормовой и технической белой соли NaCl, пишет «Свободный Солигорск».

Дальше больше. 9 августа санкции против «Белкалия» ввели США, Канада и Великобритания, а это означает совсем другой уровень боли для режима Лукашенко. Уже на следующий день на фоне этой новости акции канадского калийного гиганта Nutrien Ltd побили свой исторический максимум, взлетев до отметки 80,15 CAD. Также в начале лета компания заявила об увеличении производства удобрений на 0,5 млн тонн в связи с расширением посевных площадей в Соединенных Штатах.

И хоть официальным началом действия американских санкций объявлено 8 декабря, источники на «Беларуськалии» сообщают, что почти все долларовые платежи не проходят, а Китай, который является вторым после Бразилии покупателем белорусского калия (около 1,4 млн тонн за 2020 г.), отказывается от сотрудничества. Очень остро стоит вопрос дальнейшей судьбы китайско-белорусского предприятия по выпуску нитрата калия «Белкалий-Мигао». История с заморозкой активов на проект Гуцериева по строительству Нежинского ГОК лишний раз показала, что Китай до двух не считает.

Также сообщается об отсутствии средств у «Белкалия» для расчета с подрядными организациями. В связи с этим приостановлено строительство на всех объектах, включая второй монолитный кооперативный дом для работников предприятия. Единственный объект, который достраивается, - детский сад в новом микрорайоне. Празднование дня города прошло на одолженные деньги. Командировки ходоков из управления продаж и логистики в Литву и Латвию по поиску фирм-прокладок не дали результатов. Поездки гендиректора предприятия Ивана Головатого и его заместителей в Мурманск, Москву и Санкт-Петрбург также не принесли хороших новостей для прикорытников. А тем временем 1 рудоуправление закончило месяц с минусом в 7400 тонн По отгрузке хлористого калия (100-110 вагонов), а 7 сентября будет останавливаться на внеплановый ремонт.

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