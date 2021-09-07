закрыть
7 сентября 2021, вторник, 9:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Анджей Дуда: Я полностью солидарен с Марией Колесниковой и Максимом Знаком

  • 7.09.2021, 8:22
Анджей Дуда: Я полностью солидарен с Марией Колесниковой и Максимом Знаком
Максим Знак и Мария Колесникова

Польша требует безусловного освобождения всех политических заключенных в Беларуси.

Президент Польши Анджей Дуда выразил слова солидарности Максиму Знаку и Марии Колесниковой.

Президент соседней страны отреагировал на приговор на белорусском языке в своем Twitter.

«Я полностью солидарен с Марией Колесниковой и Максимом Знаком, которым в Беларуси вынесли драконовские приговоры. Польша требует безусловного освобождения всех политических заключенных. Этих людей заключили за борьбу за независимую и демократическую Беларусь», – написал Анджей Дуда.

Напомним, что в связи с незаконным приговором ЕС заявил о необходимости ужесточения санкций против режима Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Операция Страйк или последние приключения Шурика
Операция Страйк или последние приключения Шурика Артем Черников
Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»
Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников