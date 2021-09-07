Анджей Дуда: Я полностью солидарен с Марией Колесниковой и Максимом Знаком 7.09.2021, 8:22

Максим Знак и Мария Колесникова

Польша требует безусловного освобождения всех политических заключенных в Беларуси.

Президент Польши Анджей Дуда выразил слова солидарности Максиму Знаку и Марии Колесниковой.

Президент соседней страны отреагировал на приговор на белорусском языке в своем Twitter.

Я цалкам салідарызуюся з Марыяй Калеснікавай і Максімам Знакам, якім сёння ў Беларусі прысудзілі драконаўскія выракі. Польшча патрабуе безумоўнага вызвалення ўсіх палітычных зняволеных. Гэтых людзей зняволілі за змаганне за незалежную і дэмакратычную Беларусь. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) September 6, 2021

«Я полностью солидарен с Марией Колесниковой и Максимом Знаком, которым в Беларуси вынесли драконовские приговоры. Польша требует безусловного освобождения всех политических заключенных. Этих людей заключили за борьбу за независимую и демократическую Беларусь», – написал Анджей Дуда.

Напомним, что в связи с незаконным приговором ЕС заявил о необходимости ужесточения санкций против режима Лукашенко.

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