Анджей Дуда: Я полностью солидарен с Марией Колесниковой и Максимом Знаком
- 7.09.2021, 8:22
Польша требует безусловного освобождения всех политических заключенных в Беларуси.
Президент Польши Анджей Дуда выразил слова солидарности Максиму Знаку и Марии Колесниковой.
Президент соседней страны отреагировал на приговор на белорусском языке в своем Twitter.
Я цалкам салідарызуюся з Марыяй Калеснікавай і Максімам Знакам, якім сёння ў Беларусі прысудзілі драконаўскія выракі. Польшча патрабуе безумоўнага вызвалення ўсіх палітычных зняволеных. Гэтых людзей зняволілі за змаганне за незалежную і дэмакратычную Беларусь.— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) September 6, 2021
«Я полностью солидарен с Марией Колесниковой и Максимом Знаком, которым в Беларуси вынесли драконовские приговоры. Польша требует безусловного освобождения всех политических заключенных. Этих людей заключили за борьбу за независимую и демократическую Беларусь», – написал Анджей Дуда.
Напомним, что в связи с незаконным приговором ЕС заявил о необходимости ужесточения санкций против режима Лукашенко.