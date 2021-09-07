Жозеп Боррель призвал власти Ирака окончательно отменить рейсы в Беларусь 1 7.09.2021, 17:27

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Жозеп Боррель

Также глава европейской дипломатии призвал Багдад принять нелегалов обратно.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель второй день с визитом в Ираке. Одна из тем переговоров – проблема миграции, сообщает «Немецкая волна».

Иракское руководство «шокировано» тем, что граждане страны поддаются на «ложные обещания скоро оказаться в Европе» и за большие денежные суммы оказываются у границ ЕС.

В ходе переговоров в Багдаде Боррель потребовал долгосрочной отмены рейсов в Беларусь, пишет агентство со ссылкой на источники в ЕС. Кроме того, по этой информации Боррель призвал иракские власти принять нелегальных мигрантов обратно.

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