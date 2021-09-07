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Отец Марии Колесниковой рассказал о встрече с дочерью

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  • 7.09.2021, 17:41
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Отец Марии Колесниковой рассказал о встрече с дочерью

Политзаключенная рассказала, как смеется над лукашенковской пропагандой.

Александр Колесников рассказал о долгожданной встрече с дочерью в СИЗО впервые за год. Координатор штаба Виктора Бабарико на президентских выборах 2020 года Мария Колесникова 6 сентября была осуждена на 11 лет лишения свободы. Она признана политзаключенной.

По словам отца, Мария неплохо себя чувствует, пытается поддерживать физическую форму: "Говорит, что у нее часы с шагомером, и она не менее 11000 шагов в день накручивает".

Колесников говорит, что дочь была красиво одета. Она благодарила подруг, которые "обеспечивают поддержание ее прекрасной формы". "Сказала, что у нее целая полка косметики", — рассказал отец. По его словам, Мария посмотрела сюжеты по государственному телевидению о ее суде и громко смеялась.

Также Мария Колесникова была впечатлена количеством людей, которые пришли в суд ее поддержать, и особенно была растрогана аплодисментами.

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