Талибы объявили о назначении губернатора Панджшера 3 7.09.2021, 17:48

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Фото: Reuters

В регионе происходит гуманитарная катастрофа.

Радикальное движение "Талибан" объявило о назначении своего представителя в качестве губернатора в провинцию Панджшер, сообщает "Интерфакс".

В понедельник, 6 сентября, утром официальный представитель талибов Забихулла Муджахид после двухнедельного штурма Панджшера заявил о захвате региона.

Во вторник вечером представитель движения Мухаммад Наим сообщил, что губернатором захваченной провинции назначен мавлави Кудратуллах Панджшери.

"В настоящее время в Панджшере установлена безопасность, и весь хаос остановлен. Мы пытаемся подготовить людей к возвращению в свои дома! Более 400 моджахедов размещены в разных частях Панджшера для обеспечения безопасности", - сообщил Наим в твиттере.

Между тем, местные журналисты сообщают, что в Панджшере происходит гуманитарная катастрофа. "Талибан использует передовые военные средства для уничтожения любого движения. Женщины, дети и старики укрылись в горах и долинах. Голод и холод угрожают жизни тысяч людей", - сообщил один из журналистов в социальных сетях.

По их сведениям, талибы контролируют правительственные учреждения, больницы, магазины на всей главной дороге в провинции, в каждом районе находится огромное количество их бойцов. Талибы начали обыскивать дома жителей, расположенные рядом с главной дорогой.

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