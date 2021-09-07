Белорусские сигареты перехватили в Берлине на пути в Великобританию 8 7.09.2021, 18:16

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Партию сигарет в посылках перехватили в берлинском аэропорту.

Партию белорусских сигарет в посылках перехватили в берлинском аэропорту. Как сообщает сайт немецкой таможни, таможенники были поражены, когда вместо указанных в документах дешевых товаров для туризма в трех посылках оказалось 40 тысяч пачек сигарет, предположительно, белорусских.

Отправителем посылок значился человек из Лейпцига, который вручил посылки курьерской службе. Сигареты предназначались для адресата в Великобритании. Сигареты были конфискованы, в отношении отправителя возбуждено уголовное дело.

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