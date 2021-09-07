закрыть
7 сентября 2021, вторник, 20:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские сигареты перехватили в Берлине на пути в Великобританию

8
  • 7.09.2021, 18:16
  • 9,166
Белорусские сигареты перехватили в Берлине на пути в Великобританию

Партию сигарет в посылках перехватили в берлинском аэропорту.

Партию белорусских сигарет в посылках перехватили в берлинском аэропорту. Как сообщает сайт немецкой таможни, таможенники были поражены, когда вместо указанных в документах дешевых товаров для туризма в трех посылках оказалось 40 тысяч пачек сигарет, предположительно, белорусских.

Отправителем посылок значился человек из Лейпцига, который вручил посылки курьерской службе. Сигареты предназначались для адресата в Великобритании. Сигареты были конфискованы, в отношении отправителя возбуждено уголовное дело.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Операция Страйк или последние приключения Шурика
Операция Страйк или последние приключения Шурика Артем Черников
Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»
Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников