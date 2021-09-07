Чехия выделит Литве более 500 тысяч евро для укрепления границы с Беларусью 1 7.09.2021, 18:54

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Помощь касается разрешения ситуации с мигрантами.

Чехия планирует выделить Литве 530 тыс. евро для помощи в обеспечении безопасности границы с Беларусью. В частности, помощь касается разрешения ситуации с мигрантами.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

По данным СМИ, во вторник, 7 сентября, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте и министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек подписали документ о совместных мерах по ускорению строительства забора на границе с Беларусью.

Кулганек заявил, что Лукашенко «надо остановить», потому что он «продолжает использовать нелегальную миграцию в качестве оружия для шантажа Литвы и ЕС».

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