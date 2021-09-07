Фильм о белорусских протестах — «Смелость» — покажут в Европарламенте 7.09.2021, 20:03

В эти дни фильм «Смелость» показывают в кинотеатрах Польши.

Фильм белорусского режиссера Алексея Полуяна "Cмелость" покажут в Европарламенте. Об этом в беседе с Еврорадио рассказал сам автор:

"В чем отличие кино от фотографии или даже от слов? Ты проживаешь с героем эту ситуацию. Мне кажется, когда западноевропейским политикам об этом рассказываешь — это только слова. А слова очень грубые, и каждый их слышит по-своему.

Когда ты видишь фильм, и ты проживаешь полтора часа жизнь — а это документальный фильм без ни единой инсценированной сцены — и ты по-другому чувствуешь эту тему".

В эти дни фильм "Смелость" показывают в кинотеатрах Польши: 7, 9, 11 сентября — Варшава, 8 сентября — Познань, 9 сентября — Вроцлав, 10 — Гдыня, 11-Быдгощ.

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