Чехия призвала ввести дополнительные санкции против режима Лукашенко

Чехия призвала ввести дополнительные санкции против режима Лукашенко2
- 7.09.2021, 20:48
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Лукашенко – угроза не только для собственного народа, но и для соседних стран ЕС.
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, прибыв 6 сентября 2021 г. с визитом в Литву, оставил сообщение в Twitter:
«Очевидно, что Лукашенко представляет угрозу не только для своего собственного народа, но и для соседних стран ЕС. Тем больше оснований для введения дополнительных санкций против режима Лукашенко. Чехия выступает за дополнительные санкции».
Чешская Республика призывает белорусский режим освободить всех политических заключенных и начать реальный диалог с оппозицией, также указал Якуб Кулганек.