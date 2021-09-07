Чехия призвала ввести дополнительные санкции против режима Лукашенко 2 7.09.2021, 20:48

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Якуб Кулганек

Лукашенко – угроза не только для собственного народа, но и для соседних стран ЕС.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, прибыв 6 сентября 2021 г. с визитом в Литву, оставил сообщение в Twitter:

«Очевидно, что Лукашенко представляет угрозу не только для своего собственного народа, но и для соседних стран ЕС. Тем больше оснований для введения дополнительных санкций против режима Лукашенко. Чехия выступает за дополнительные санкции».

Чешская Республика призывает белорусский режим освободить всех политических заключенных и начать реальный диалог с оппозицией, также указал Якуб Кулганек.

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