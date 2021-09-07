Беларусь может потерять доходы от транзита газа с 1 октября 6 7.09.2021, 21:33

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Транспортировка газа по трубе Ямал — Европа упала вдвое.

Транспортировка газа по трубе Ямал — Европа 6 сентября упала вдвое, сообщает европейский газотранспортный оператор Gascade.

Замеры, сделанные Gascade, говорят о поступлении природного газа по трубопроводу в объеме 1,46 млн кубометров в час, в то время как сутками ранее газ шел на уровне более 3 млн кубов в час.

«Газпром» пока не комментирует, с чем связано сокращение поставок природного газа в Европу.

На фоне этой новости европейские цены на газ превысили планку в $650 за 1000 кубометров.

Ранее сообщалось, что из-за пожара на газоперерабатывающем заводе «Газпрома» 5 августа подача природного газа по трубе Ямал — Европа сократилась до 1 млн кубометров в час.

В январе — августе «Газпром», по предварительным данным, добыл 337,2 млрд кубометров метров газа, что 18% больше, чем годом ранее. Экспорт в страны дальнего зарубежья компания увеличила до 131,3 млрд кубометров.

При этом «Газпром» сообщает, что нарастил поставки газа в Турцию (на 173,6%), Германию (на 39,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 344%), Сербию (на 123,9%), Польшу (на 12%), Болгарию (на 50,9%), Грецию (на 15,8%), Финляндию (на 22,7%).

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