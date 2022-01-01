В России уголовники обложили данью военных-контрактников 36 1.01.2022, 19:50

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Лакомым куском для преступников стали участники спецоперации в Сирии.

В российском городе Юрга Кемеровской области местные жители обложили данью военнослужащих-контрактников различных рангов. Деньги гражданам платят как сержанты, так и офицеры, а лакомым куском для преступников стали участники спецоперации в Сирии. Об этом сообщила глава ассоциации «Комитет солдатских матерей» Светлана Голуб, передает ura.ru.

Голуб назвала сборщиков дани «местным криминалитетом» и заявила, что из-за их действий военные вынуждены покидать службу. По ее словам, в месяц с военных удается получить до 300-400 тысяч российских рублей.

«Военным угрожают, шантажируют, а порой и применяют физическую силу. Служащие боятся обращаться в правоохранительные органы и вынуждены безропотно платить дань», — рассказала Голуб.

Она добавила, что некоторые пострадавшие все же обратились в полицию, после чего вымогателей арестовали и возбудили уголовное дело. Одного из лидеров группы, Мудариса Тартыкова, сначала направили в СИЗО, однако вскоре выпустили оттуда. Голуб считает, что на свободе он может оказывать давление на свидетелей.

Один из потерпевших рассказал, что Тартьков занимается поборами с 2017 года и собирает деньги с почти сотни юргинских военных-контрактников.

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