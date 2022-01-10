Белорусский бизнес перестал быть донором валюты 10.01.2022, 10:33

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фото: ap

Таким оказалось состояние внутреннего валютного рынка на исходе года.

Субъекты хозяйствования – резиденты 2 месяца подряд больше покупали валюту, пишет сайт banki24.by.

Нацбанк опубликовал данные об операциях на внутреннем валютном рынке Беларуси по итогам 2021 года. Информация размещена в разрезе разных сегментов рынка – оборотов у бизнесов-резидентов, а также кэша и безнала у физлиц.

Физические лица поступают с валютой по-разному в зависимости от ее формы. Весь 2021 год «физики» чаще сдавали в банки наличную валюту, чем покупали ее. В декабре 2021-го реализация кэша физлицами составила 185,7 млн USD в эквиваленте.

Возможно, на белорусов так влияют частично закрытые границы. С лета Белавиа не может летать почти по всей Западной и Центральной Европе. Также не отменены ограничения по количеству пересечений границы РБ наземным путем.

Последнее особенно сильно сказывается на приграничных территориях Беларуси. Объемы деловых и туристических поездок с ЕС и Украиной не восстановились, что видно по динамике розничного товарооборота в этих регионах РБ.

В целом за 2021 год физлица продали банкам 1,570 млрд USD валютного кэша на чистой основе. В этом отношении рынок наличной валюты вернулся в состояние 2019 года.

А вот в безналичном сегменте ровно противоположная ситуация: нетто-покупка валюты физлицами за 2021-й составила 1,517 млрд USD в эквиваленте, из которых 154,2 млн USD были приобретены в декабре.

Что касается бизнесов-резидентов Беларуси, то в этом сегменте осталась четко выраженная сезонность. В месяцы квартальных налогов чаще всего фиксируется чистая продажа валюты, а в остальные месяцы – нетто-покупка валюты у банков.

В ноябре 2021-го бизнесы-резиденты выкупили у банков около 102,8 млн USD в эквиваленте, а в декабре-2021 – 83,5 млн USD. Таким образом, на чистой основе белорусский бизнес 2 месяца кряду не снабжает финансовую систему, а наоборот – забирает у нее валюту.

В общем за прошлый год бизнесы-резиденты все же «подпитали» банки на 678,9 млн USD. По итогам января 2022-го за счет налогового периода вероятен возврат бизнеса к нетто-продаже валюты банкам.

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