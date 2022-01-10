Франция возглавила Совет Евросоюза на ближайшие полгода 10.01.2022, 11:13

Франция сменила на этом посту Словению.

Франция в 13-ый раз заняла место председателя Совета Евросоюза, сменив на этом посту Словению. До 30 июня она будет определять повестку для политических органов ЕС и отвечать за их бесперебойную работу, пишет «Европульс».

Девиз председательства Франции – «Восстановление, сила, принадлежность».

«Восстановление» относятся к идее укрепления экономики, чтобы Европа могла и дальше поддерживать переход к передовым климатическим стандартам и цифровым технологиям во всех сферах, «сила» — к защите европейских ценностей, а «принадлежность» — к укреплению общеевропейской культуры.

Кроме того, Франция будет работать над распространением более справедливых социальных норм и прав, а также развивать международные связи (всего за время своего председательства Франция собирается провести более 400 политических и культурных мероприятий).

1 июля 2022 года председательство в Совете ЕС перейдет к Чехии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».