Вынесен первый приговор за комментарий по «делу Зельцера»15
- 10.01.2022, 11:30
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Могилевчанину присудили два года колонии и штраф.
Генпрокуратура сообщила о вынесении приговора 45-летнему могилевчанину. Он оставил «негативный комментарий о сотруднике КГБ», который погиб в перестрелке с айтишником Андреем Зельцером, произошедшей на улице Якубовского в Минске 29 сентября, пишет nashaniva.com.
Могилевчанину присудили 2 года колонии общего режима и штраф 3200 рублей.
Напомним, что по «делу Зельцера» задержали в конце сентября — начале октября около 200 человек.
Полтора месяца их держали на карантине: к ним не пускали адвокатов и не передавали передачи.