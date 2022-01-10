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Вынесен первый приговор за комментарий по «делу Зельцера»

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  • 10.01.2022, 11:30
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Вынесен первый приговор за комментарий по «делу Зельцера»

Могилевчанину присудили два года колонии и штраф.

Генпрокуратура сообщила о вынесении приговора 45-летнему могилевчанину. Он оставил «негативный комментарий о сотруднике КГБ», который погиб в перестрелке с айтишником Андреем Зельцером, произошедшей на улице Якубовского в Минске 29 сентября, пишет nashaniva.com.

Могилевчанину присудили 2 года колонии общего режима и штраф 3200 рублей.

Напомним, что по «делу Зельцера» задержали в конце сентября — начале октября около 200 человек.

Полтора месяца их держали на карантине: к ним не пускали адвокатов и не передавали передачи.

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