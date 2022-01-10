Цементные заводы и стеклозавод «Неман» не могут оплачивать кредиты 2 10.01.2022, 13:18

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Дела у этих предприятий явно идут очень плохо.

Исходя из недавнего постановления совета министров Республики Беларусь от 3 января 2022 г. No 1 "Об уплате процентов за пользование банковскими кредитами" получается что у белорусских флагманов цементной отрасли дела идут не очень хорошо. Точнее совсем не хорошо, потому что им не хватает денег для оплаты банковских кредитов.

Это же касается и гродненского стеклозавода Неман.

Оплата этих кредитов будет идти из бюджетных средств, пишет infobank.by.

Проблема в следующем - что это за бизнес, который работает так, что не может выплатить кредиты?

Вот, например, если человек или частное предприятие взяли кредит и не могут выплатить, что происходит? Они ищут варианты выплаты, человек находит подработку или одалживает деньги, а предприятие перестраивает свою работу, чтобы больше зарабатывать и урезает расходы.

Когда государство "помогает" таким предприятиям, то оно, тем самым оказывает "медвежью" услугу. Такие предприятия и впредь не будут напрягаться, они знают, что в случае чего их долги помогут погасить.

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