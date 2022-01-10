Попавшая под санкции США госкомпания «ТрансАвиаЭкспорт» изменила название 2 10.01.2022, 14:19

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Ранее работники компании жаловались на проблемы с выплатой зарплат.

Попавшая под санкции США государственная компания «ТрансАвиаЭкспорт» изменила названия. Это следует из информации из единого госрегистра. Теперь фирма, которая занимается грузовыми авиаперевозками, называется «ТАЕ Авиа», пишет zerkalo.io.

Изменения в название компании внесли 22 декабря. Основной вид деятельности этой фирмы не изменился — грузовые воздушные перевозки.

В уставном фонде «Трансавиаэкспорта» 99,8% акций принадлежит государству, оставшимися 0,2% акций владеют 124 акционера — физических лица. Еще в 2019 году таких акционеров было только 73 человека. Дивидендов своим акционерам предприятие два последних года не платило.

В штате компании 250 работников. «Трансавиаэкспорт» заработала в прошлом году 4,3 миллиона рублей прибыли, хотя в 2019 году была убыточной (минус 7,9 миллионов рублей). В 2020 году предприятие увеличило выручку в 2,3 раза до 71 миллиона рублей. В штате компании 250 работников.

Сотрудники «ТрансАвиаЭкспорт» в конце прошлого года рассказали про задержки в выплате зарплаты. Они связывали это с включением фирмы в американский санкционный список.

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