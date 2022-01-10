Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Белгороде: видео 10.01.2022, 14:51

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На борту было 47 пассажиров.

Самолет авиакомпании Red Wings, прилетевший из Москвы в Белгород, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Как пишет interfax.ru, об этом сообщает пресс-служба правительства Белгородской области со ссылкой на заместителя губернатора Владимира Базарова.

Инцидент произошел в 10:42 по минскому времени, при посадке рейса WZ 387 Домодедово - Белгород с 47 пассажирами, говорится в комментарии замгубернатора.

"Пассажиры, по предварительным данным, не пострадали, сейчас их высаживают из самолета и переправляют в здание аэропорта, самолет останется на месте для проведения расследования данного ЧП", - заявил также Базаров.

В аэропорте Белгорода журналистам отказались комментировать ситуацию.

Ранее информированный источник сообщил агентству, что при посадке лайнера в аэропорту Белгорода пилоты не смогли удержать самолет в пределах ВПП из-за обледенения аэродрома.

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