Ученые: К концу 21-го века люди смогут жить по 130 лет 14 10.01.2022, 16:05

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К 2100 году будет побит рекорд максимальной продолжительности жизни человека.

К концу XXI века люди смогут доживать до 130 лет, а предел продолжительности жизни достигнет 180 лет, сделали ученые HEC Montreal из Монреальского университета во время анализа статистических данных, пишет Daily Mail (перевод — РИА«Новости» ).

Автор исследования, кандидат математических наук Лео Бельзиль предположил, что к 2100 году будет побит рекорд максимальной продолжительности жизни, составивший 122 года. До такого возраста дожила француженка Жанна Кальман, умершая в 1997 году. Ученый пояснил, что, по некоторым данным, можно предположить отсутствие верхнего предела продолжительности жизни человека.

В публикации в "Ежегодном обзоре статистики" Бельзиль предупредил о последствиях для общества из-за увеличения количества долгожителей: в частности, вырастут расходы на здравоохранение из-за распространения болезней, характерных для старческого возраста. Кроме того, усилится нагрузка на систему социального обеспечения: вырастет доля пенсионеров и сократится процент налогоплательщиков. Уже сейчас в мире известно о 12 людях старше 110 лет.

С Бельзилем согласилась профессор из Университета Южной Калифорнии Эйлин Кримминс. В беседе с The Times она заявила, что для сохранения жизни людей в таком возрасте придется приложить немало усилий. Речь, в частности, идет о протезировании и трансплантации органов.

Эксперт привела информацию из Международной базы данных о долголетии, согласно которой риск смерти стремительно возрастает с 50 лет, замедляется в 80 и даже может выправиться к 110 годам.

"Когда человек достигает 110 лет, шансы умереть в следующем году достигают 50%. Это означает, что в некоторых моделях возможен верхний предел срока жизни в 130-180 лет", — продолжила она.

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