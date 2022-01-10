В Дании за госизмену арестовали экс-главу военной разведки 4 10.01.2022, 18:08

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Возглавляемая им спецслужба следила в том числе и за Меркель.

Спецслужба не проводила проверку фактов шпионажа, зато перехватывала данные о мировых политиках, а также без причины следила за подданными королевства.

В Дании главу Службы военной разведки (FE) Ларса Финдсена арестовали по обвинению в государственной измене и превышении полномочий. Об этом сообщает telegraf.by со ссылкой на местный телеканал TV2.

Следствие установило, что спецслужба по приказу Финдсена с 2014 года предоставляла неполную информацию о своей деятельности. Также были выявлены случаи, когда FE не проводила расследования фактов шпионской деятельности на основании имевшихся признаков.

Кроме того, FE обвиняют и в незаконном сборе информации о датских гражданах.

Еще в 2015 году стало известно, что Агентство национальной безопасности США в сотрудничестве с FE осуществляло перехват информации по датским подводным коммуникационным кабелям с целью шпионажа за ведущими политиками и чиновниками в Германии, Швеции, Норвегии и Франции, включая уже бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

Ларс Финдсен был уволен в августе 2020 года, после того, как Надзор за деятельностью разведывательных служб (TET) выявил, что Датская служба военной разведки без особых на то причин начала следить за подданными королевства.

Соответствующие факты стали известными общественности по итогам внутреннего расследования FE под кодовым названием Операция Дунхаммер.

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