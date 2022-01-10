Марию Колесникову этапировали из СИЗО3
- 10.01.2022, 18:25
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При этом адвокаты не знают, куда именно именно ее направили.
Политзаключенную Марию Колесникову этапировали из СИЗО № 1. При этом адвокаты Марии не знают, куда именно именно ее направили и выясняют это, сообщает «Белсат».
Известно, что политзаключенной в СИЗО № 1 уже нет, ее этапировали, но защитникам об этом не сообщили.
Также Максима Знака этапировали в колонию в Витебск.
Марию Колесникову и Максима Знака обвинили по трем статьям – «заговор с целью захвата власти», «создание экстремистского формирования» и «публичным призывам к действиям, угрожающим национальной безопасности». Минский областной суд признал политзаключенных виновными и приговорил Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы, Максима Знака – к 10 годам.