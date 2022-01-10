В Беларуси появились почтовые марки с драниками 7 10.01.2022, 21:05

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Фотофакт.

В январе Минсвязи выпустило в обращение две почтовые марки из серии «белорусская кухня»: с изображениями клюквенного морса и с драниками, передает nashaniva.com.

Дизайн марок разработали художник Александр Митянин и дизайнер Марина Витковская. Номинал такой марки позволяет переслать за границу письмо, бандероль или мелкий пакет до 20 граммов. (пересылка международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов).

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