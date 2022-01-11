Что происходит на улицах Алматы и куда пропал Назарбаев? 1 11.01.2022, 8:28

8,248

фото: reuters

Эксперты рассказали о намерениях клана Токаева.

В крупнейшем городе Казахстана жизнь протекает под надзором вооруженных военных. «Вот так» спросил, что происходит, у аналитика из Алматы и бывшего главы казахского Комитета национальной безопасности.

Директор аналитического центра «Central Asia: Cronos» Анатолий Иванов рассказал в эфире «Вот так», что видел на улицах Алматы 10 января.

По его словам, в городе появляется определенный порядок: выстрелов уже не слышно, начинают работать магазины, ездит общественный транспорт, возобновился ограниченный доступ к интернету (говорят, будут включать с 9:00 до 13:00 и с 17:30 до 19:30, пока не закончится режим чрезвычайного положения).

Военных с российскими или белорусскими нашивками на улицах не видно, рассказывает Иванов. По официальной информации, белорусские «миротворцы» охраняют аэродром Жетиген и склад артиллерийских боеприпасов в поселке Капшагай.

Но сказать, кто россиянин или белорус, а кто казах, сложно: у миротворцев одинаковая форма, и было немало сообщений о действиях людей в военной форме без опознавательных знаков.

Токаев опирается на Путина, чтобы создать свой клан

А что силовики? Об этом в эфире «Вот так» рассказал генерал-майор Альнур Мусаев, который был председателем Комитета национальной безопасности Казахстана в 1999-2001 годах.

10 января Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации Договора о коллективной безопасности озвучили свою версию событий: «террористы хотели захватить власть», «боевики прошли подготовку в зарубежных центрах» и так далее. Никаких доказательств этому не предоставили.

Мусаев считает невозможным, чтобы в Комитете национальной безопасности Казахстана не заметили подготовки государственного переворота или заявленных Токаевым «20 тысяч террористов». Восстание, говорит он, точно не готовилось целенаправленно, «из какого-то центра». Но клановая структура власти могла повлиять своими неудачными действиями и бездействием на то, чтобы преступники начали погромы и убийства. Во время протестов, говорит он, «все вокруг искали, кому подчиняться: то ли Назарбаеву, то ли Токаеву, то ли другим кланам».

При этом Мусаев называет «большим плюсом» для Токаева то, что тот 5 января сменил руководителя КНБ – снял человека из клана Нурсултана Назарбаева и на его место поставил руководителя Службы государственной охраны, не заангажированного в кланах. Сняли и замглавы Комитета национальной безопасности, который «практически в открытую «крышевал» людей из клана Назарбаева, «виновных в расхищении государства». Все новое руководство Казахстана, которое сейчас назначает Токаев, должно было бы быть «равноудаленным» от кланов, но преданным лично Токаеву.

Не вызывает сомнений, что Токаев не может опираться на казахские кланы, поэтому опирается на Путина и российские войска, чтобы создать свой клан, заявляет Мусаев. Путин вышел главным бенефициаром событий в Казахстане – и он не допустит, чтобы в Казахстане появлялись какие-то силы или кланы против российских интересов.

А Назарбаев выйдет?

Где сейчас бывший глава Казахстана, неизвестно. Пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева заявлял, что тот якобы остается в Нур-Султане (столице Казахстана), но подтверждений этого не было – точно не известно даже, жив ли Назарбаев.

Казахский политолог Досым Сатпаев считает, что если Назарбаев действительно остался в столице и контактирует с Токаевым, то это гарантирует ему определенную безопасность в нынешних «разборках» элит. Вероятно, говорит политолог, что Назарбаев сам передал Токаеву свой пост главы Совета безопасности, чтобы преемник занялся «антикризисным менеджментом».

Но никаких подтверждений того, что Назарбаев, руководивший Казахстаном свыше 30 лет, по крайней мере жив, нет – только слухи и домыслы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».