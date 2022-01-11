Назначен новый премьер-министр Казахстана 11.01.2022, 8:43

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Алихан Смаилов

Парламент страны «единогласно поддержал» его кандидатуру.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру временно исполняющего обязанности главы кабмина Алихана Смаилова на должность премьер-министра страны. Парламент страны единогласно поддержал его кандидатуру, Смаилов назначен на должность премьера, сообщает KazTAG со ссылкой на своего корреспондента.

После процедуры одобрения президент Казахстана подписал указ о назначении Смаилова премьером.

Смаилов был и.о. премьера с 5 января 2022 года. До этого он был первым заместителем премьера (2019-2022 гг.), а также занимал должности министра финансов (2018-2019 гг.) и помощника президента (2015-2018 гг.).

Согласно конституции Казахстана, президент после консультаций с фракциями политических партий вносит на рассмотрение мажилиса (нижней палате парламента) кандидатуру премьера. Для назначения премьер-министра президенту нужно согласие нижней палаты парламента.

Предыдущее правительство Казахстана 5 января было отправлено в отставку на фоне общенациональных протестов, которые начались 2 января с города Жанаозен, расположенного на юго-западе страны. Там жители вышли на улицы, протестуя против роста цен на сжиженный природный газ. Мгновенно карта протестов расширилась по всей территории Казахстана, и требования митингующих политизировались. Самые радикальные события происходили в городе Алматы, где участники беспорядков устроили погромы.

Президент Токаев в ночь с 4 на 5 января ввел чрезвычайное положение на всей территории страны, а затем возглавил Совет безопасности, председателем которого ранее был экс-президент страны Нурсултан Назарбаев. 5 января Токаев обратился к лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой «оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы».

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