Токаев назвал дату вывода войск ОДКБ из Казахстана 3 11.01.2022, 9:11

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Процесс будет поэтапным.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ в стране. По его словам, вывод сил начнется 13 января, передает Zakon.kz.

«Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней», — заявил Токаев.

Помимо этого, президент Казахстана сообщил, что в стране сформируют новые подразделения Нацгвардии и спецназа, так как необходимо пересмотреть принципы работы пограничной службы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов в стране 5 января обратился к лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой «оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы». После этого премьер Армении Никол Пашинян, который также занимает пост председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявил, что организация приняла решение направить «коллективные миротворческие силы» в Казахстан «на ограниченный по времени период».

Токаев сообщал, что в Казахстане развернуты 2,3 тыс миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники, добавил Токаев. Генсек ОДКБ Станислав Зась назвал места дислокации иностранных войск: Нур-Султан, Алматы, Алматинская область.

В Казахстане 2 января вспыхнули массовые протесты из-за роста цен на сжиженный природный газ. Вскоре требования митингующих политизировались, и они потребовали отставки действующей власти. В ночь с 4 на 5 января произошли масштабные столкновения граждан с силовиками в Алматы. После них правительство Казахстана ушло в отставку, президент ввел чрезвычайное положение на всей территории страны, а затем возглавил Совет безопасности, председателем которого ранее был экс-президент страны Нурсултан Назарбаев.

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